Ціни на нафту стрімко зросли через новий "сюрприз" від Росії

На ринку нафти зафіксували стрімке зростання цін після нової заяви Росії. Це стосується двох найвідоміших марок нафти – Brent та WTI. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 23 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалися на ринку за ціною на рівні 83,92 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 2,94 долара або 3,6% під час торгової сесії.

Актуально Індекс S&P 500 на шляху до нового максимуму: як інвестору не пропустити вигідні можливості

Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 79,56 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 2,07 долара або 2,7%, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 83,92 долара за барель (+ 3,63%);

за барель (+ 3,63%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,56 долара за барель (+ 2,67% долара).

Ціни на обидві марки нафти виросли після заяви офіційної Москви про потенційне скорочення обсягів видобування сировини. Це відповідь Росії на встановлення цінової стелі країнами G7 на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, що ця санкція почала діяти 5 грудня, як й ембарго від ЄС. Йдеться про 5 – 7% вже на початку 2023 року. Додамо, що через санкції Росія вимушена змінювати ринки збуту. Відтак зростає залежність агресора від досить невеликої групи покупців. Особливо йдеться про Китай та Індію.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: