Як нафта закінчує день після ухвалення рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування

Станом на 5 жовтня головним фактор впливу на вартість нафти стало рішення ОПЕК+ на зустрічі у Відні. Як відреагував ринок – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуальні дані про ціни на нафту

У середу, 5 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 93,41 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 1,75%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактично сировина подорожчала на 1,89 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 87,70 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 1,23 долара. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 1,36%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 93,42 долара за барель (+ 1,67 долара),

за барель (+ 1,67 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 87,77 долара (+ 1,40 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

На сьогоднішній зустрічі ОПЕК+ ухвалили рішення про скорочення обсягів видобування нафти на 2 мільйони барелів за добу. Це і стало головним фактором вплину на ринку станом на 5 жовтня. У результаті ціни на нафту злетіли до максимуму за 3 тижні, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту