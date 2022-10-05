Как нефть заканчивает день после принятия решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи

По состоянию на 5 октября главным фактором влияния на стоимость нефти стало решение ОПЕК+ на встрече в Вене. Как отреагировал рынок – читайте в материале 24 канала.

Актуальные данные о ценах на нефть

В среду, 5 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 93,41 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 1,75%. По сравнению с предыдущим торговым днем, фактически сырье подорожало на 1,89 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 87,70 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 1,23 доллара. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 1,36%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 93,42 доллара за баррель (+1,67 доллара),

за баррель (+1,67 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 87,77 доллара (+1,40 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

На встрече ОПЕК+ приняли решение о сокращении объемов добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Это и стало главным фактором влияния на рынке по состоянию на 5 октября. В результате цены на нефть взлетели до максимума за 3 недели, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть