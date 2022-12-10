Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 9 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 76,10 долара за барель. Сировина подешевшала на 5 центів під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 71,02 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 44 центи, згідно з даними Finance!Yahoo. Це новий мінімум для цього бренду сировини з початку 2022 року.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 76,70 долара за барель (+ 0,49 долара);

за барель (+ 0,49 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 71,53 долара за барель ( – 0,26 долара)

Що впливає на вартість нафти

Під час волатильних торгів у п'ятницю, 9 грудня, обидві марки нафти зафіксували зниження вартості. Це сталося на фоні зростання побоювань щодо рецесії, які по суті нівелювали будь-які проблеми з постачанням сировини після слабких економічних даних з Китаю, США та Європи, повідомляє Reuters.

Річ у тому, що сповільнення економічної активності впливає на рівень попиту. Загалом за останній тиждень марки нафти Brent та WTI подешевшали більше ніж на 10%. Це найбільший спад за цей період з серпня та квітня відповідно.

Будь-які побоювання щодо постачання є вторинними порівняно із занепокоєнням про економіку,

– сказав аналітик компанії Mizuho.

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