Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у п'ятницю, 9 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 76,10 долара за барель. Сировина подешевшала на 5 центів під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 71,02 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 44 центи, згідно з даними Finance!Yahoo. Це новий мінімум для цього бренду сировини з початку 2022 року.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 76,70 долара за барель (+ 0,49 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 71,53 долара за барель ( – 0,26 долара)
Що впливає на вартість нафти
Під час волатильних торгів у п'ятницю, 9 грудня, обидві марки нафти зафіксували зниження вартості. Це сталося на фоні зростання побоювань щодо рецесії, які по суті нівелювали будь-які проблеми з постачанням сировини після слабких економічних даних з Китаю, США та Європи, повідомляє Reuters.
Річ у тому, що сповільнення економічної активності впливає на рівень попиту. Загалом за останній тиждень марки нафти Brent та WTI подешевшали більше ніж на 10%. Це найбільший спад за цей період з серпня та квітня відповідно.
Будь-які побоювання щодо постачання є вторинними порівняно із занепокоєнням про економіку,
– сказав аналітик компанії Mizuho.
Прогнози експертів щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.