Нафта стрімко дорожчає після ударів США по ядерних об'єктах Ірану: на скільки зросли ціни

Ситуація на Близькому Сході продовжує ускладнюватись, що впливає на світові ціни на нафту. Вартість "чорного золота" підскочила до найвищого рівня з січня після того, як США приєдналися до Ізраїлю в ударах по ядерних об'єктах Ірану.

Скільки коштує нафта

У понеділок, 23 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,52 долара (1,97%) та досягнули 78,53 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 1,51 долара (2,04%) – до 75,35 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Примітно! Обидва контракти на початку торгової сесії додали понад 3%, досягнувши 81,40 долара і 78,40 долара відповідно — максимум за останні п'ять місяців. Втім, після піку ціни трохи знизилися.

Чому зростають ціни на нафту

Ціни на нафту почали зростати після заяви президента США Дональда Трампа про те, що в ході авіаударів було "знищено" ключові ядерні об'єкти Ірану. США у такий спосіб підтримали ізраїльську атаку, що стало черговим витком ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Важливо! Іран – третій за обсягом видобутку нафти учасник ОПЕК.

Інвестори очікують подальшого зростання цін на тлі побоювань, що Іран може перекрити Ормузьку протоку — стратегічний водний шлях, через який проходить близько 20% світових постачань нафти.

Поточна геополітична ескалація є ключовим драйвером зростання цін на нафту Brent і може призвести до їх наближення до позначки у 100 доларів, а рівень 120 доларів за барель вже не здається неможливим,

– вважає засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet в Нью-Делі Сугандха Сачдєва.

Чи перекриє Іран Ормузьку протоку

Парламент країни схвалив рішення щодо закриття Ормузької протоки. Хоча Іран неодноразово погрожував блокувати протоку, на практиці він цього не робив.

Хоча існують альтернативні трубопровідні маршрути, певна частина іранської нафти не може бути експортована у разі закриття протоки. Дедалі більше судновласників уникатимуть цього регіону.

Як зростуть ціни на нафту через перекриття Ормузької протоки

Як зазначається в аналітичному огляді Goldman Sachs, ціна на Brent може короткостроково зрости до 110 доларів за барель, якщо потоки через Ормузьку протоку скоротяться наполовину протягом місяця. У цьому випадку ціни залишаться приблизно на 10% вище за поточний рівень протягом наступних 11 місяців.

При цьому банк, як і раніше, не очікує серйозних перебоїв у постачанні нафти та газу, зазначивши наявність глобальних зусиль щодо запобігання затяжній та масштабній кризі.

Цікаво! З початку конфлікту на Близькому Сході вартість Brent зросла на 13%, а WTI приблизно на 10%.