За даними осіб, які знайомі з цим питанням, Об'єднані Арабські Емірати (далі ОАЕ) цілком ймовірно підтримують пропозицію Саудівської Аравії та Росії щодо зменшення щоденних обсягів видобування нафти.

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ОАЕ та план щодо скорочення обсягів видобування нафти

Це рішення стане ударом для США, які активно намагалися зупинити цей процес. Ця країна є одним із найпотужніших гравців в ОПЕК+ та на ринку нафти поза Саудівською Аравією та Росією.

Одне з анонімних джерел додало, що в ОАЕ поважають думку США, але водночас переконані, що блок перш за все має дбати про власні інтереси. Зокрема, Штати та інші західні партнери, які виступають проти спроб підняття цін, зверталися до Еміратів задля обговорення пропозиції нафти на ринку.

Білий дім наголосив, що наразі потреби у скороченні обсягів видобування нафти немає. Тим паче, що це питання обговорюють у досить складний період для світової економіки. У США додали, що світ і так відчуває на собі перші наслідки енергетичної кризи, яку спровокував повномасштабний напад Росії на Україну.

Очільник енергетичного відомства ОАЕ Сухаїл Мохамед Аль Мазруей заявив, що ризик початку рецесії, яка може знизити ціни на нафту, – один із факторів, який впливає на ОПЕК+. Він додав, що важливо, аби новий крок організації мав саме технічний характер, а не політичний.

Зважаючи на це ми ухвалимо правильне рішення, яке вважаємо за потрібне. Рецесія – це виклик, один із фундаментальних факторів, на який ми всі дивимося,

– додав міністр.

Будь-яке рішення про скорочення обсягів видобування нафти може спровокувати реакцію США, особливо якщо це призведе до зростання цін напередодні вкрай важливих проміжним виборів у листопаді цього року.

Колишній радник адміністрації під керівництвом Джорджа Буша з питань енергетики Роберт МакНеллі заявив, що Білий дім буде розлючений, якщо Саудівська Аравія зможе переконати держави з ОПЕК+ до суттєвого скорочення обсягів видобування нафти, адже це стане каталізатором для зростання цін на ринку. На момент створення цього матеріалу, дві відомі марки нафти торгуються на таких рівнях, згідно з Bloomberg: