ОПЕК+ хоче збільшити видобуток нафти: що буде з цінами
- Ціни на нафту знизилися через ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході та очікування підвищення видобутку ОПЕК+ у серпні.
- ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу.
Світові ціни на нафту знову знизилися. Це відбувається на тлі ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході та очікувань на чергове підвищення видобутку ОПЕК+ у серпні.
Що відбувається з цінами на нафту
У понеділок, 30 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,19%, до 67,64 долара за барель – незадовго до закінчення терміну дії серпневого контракту. Активніший вересневий контракт знизився на 18 центів – до 66,62 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Американська нафта марки WTI подешевшала на 0,49%, до 65,20 долара за барель. Минулого тижня обидва сорти нафти показали найсильніше тижневе зниження з березня 2023 року.
Важливо! За підсумками червня, очікується зростання вартості нафти. Це буде другий поспіль місячний приріст цін більш ніж на 5%.
Чому знижуються ціни на нафту
Як зазначив аналітик IG Markets Тоні Сікамор, після оголошення перемир'я ринок втратив більшу частину надбавки за геополітичні ризики, яка раніше закладена в ціни.
Крім того, за словами чотирьох делегатів ОПЕК+, організація та її союзники планують у серпні збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу.
Цікаво! Аналогічні підвищення видобутку нафти ОПЕК+ запроваджувала у травні, червні та липні.
На думку старшого ринкового аналітика Phillip Nova Приянки Сачдєви, невизначеність щодо темпів світового економічного зростання продовжує стримувати нафтові котирування.
У Китаї виробнича активність знижується третій місяць поспіль: слабкий внутрішній попит та спад експорту чинять тиск на промислові підприємства на тлі нестабільних торгових відносин із США.
Примітно! Минулого тижня кількість нафтових свердловин, що діють, у США – індикатор майбутніх обсягів видобутку – скоротилася на шість, до 432. Це мінімальне значення з жовтня 2021 року.