ОПЕК+ хоче збільшити видобуток нафти: що буде з цінами

Світові ціни на нафту знову знизилися. Це відбувається на тлі ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході та очікувань на чергове підвищення видобутку ОПЕК+ у серпні.

Що відбувається з цінами на нафту

У понеділок, 30 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,19%, до 67,64 долара за барель – незадовго до закінчення терміну дії серпневого контракту. Активніший вересневий контракт знизився на 18 центів – до 66,62 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Американська нафта марки WTI подешевшала на 0,49%, до 65,20 долара за барель. Минулого тижня обидва сорти нафти показали найсильніше тижневе зниження з березня 2023 року.

Важливо! За підсумками червня, очікується зростання вартості нафти. Це буде другий поспіль місячний приріст цін більш ніж на 5%.

Чому знижуються ціни на нафту

Як зазначив аналітик IG Markets Тоні Сікамор, після оголошення перемир'я ринок втратив більшу частину надбавки за геополітичні ризики, яка раніше закладена в ціни.

Крім того, за словами чотирьох делегатів ОПЕК+, організація та її союзники планують у серпні збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу.

Цікаво! Аналогічні підвищення видобутку нафти ОПЕК+ запроваджувала у травні, червні та липні.

На думку старшого ринкового аналітика Phillip Nova Приянки Сачдєви, невизначеність щодо темпів світового економічного зростання продовжує стримувати нафтові котирування.

У Китаї виробнича активність знижується третій місяць поспіль: слабкий внутрішній попит та спад експорту чинять тиск на промислові підприємства на тлі нестабільних торгових відносин із США.

Примітно! Минулого тижня кількість нафтових свердловин, що діють, у США – індикатор майбутніх обсягів видобутку – скоротилася на шість, до 432. Це мінімальне значення з жовтня 2021 року.