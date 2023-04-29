Останні зміни на ринку нафти

У п'ятницю, 28 квітня, ф'ючерси на нафту Brent з терміном постачанням у червні завершила торговий день з ціною на рівні 79,54 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 1,17 долара або 1,5%. Тоді як контракти на липень подорожчали на 2,7% до 80,33 долара за барель.

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Водночас ціна американської нафти, яка відома під брендом West Texas Intermediate, коливалася на рівні 76,78 долара за барель. За день сировина подорожчала на 2,02 долара або 2,7%, повідомляє видання Reuters.

На цю мить, за даними Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких позиціях:

Нафта Brent торгувалася на рівні 80,33 долара за барель (+ 2,70%);

за барель (+ 2,70%); Барель WTI коштував 76,78 долара за барель (+ 2,70%).

Що відбувається на ринку нафти

Попри те, що на ринку фіксували денний приріст, вартість сировини під брендами Brent та WTI падає другий тиждень поспіль. На ситуацію впливають досить невтішні дані щодо першої економіки світу – США. Крім того, невизначеність щодо подальших рішень центральних банків впливає на прогноз щодо попиту.

Ситуацію з динамікою цін на нафту прокоментував аналітик з Price Futures Group. Він виділив такі моменти:

Більшість цього тижня ціни на нафту падали через два основних фактори;

Йдеться про побоювання щодо потенційної рецесії, а також розширення банківської кризи зі стрімким знеціненням акцій First Republic;

Водночас з'явилася інформація про те, що проблеми вище згаданого банку можна розв'язати, а також дані про зростання попиту на нафту й зниження обсягів видобування.

Загалом цього тижня вартість нафти Brent впала на 3%. Минулого тижня зафіксували спад на 5% для цього бренду. Тоді як американська сировина WTI втратила за тиждень близько 1%. Тижнем раніше спад оцінювали у 6%.