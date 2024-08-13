На ринку нафти зафіксували різкі зміни: усе через Близький Схід

Після значного зростання, нафта знову впала в ціні. Йдеться про обидва еталонних бренди. Ціни на нафту відреагували на настрої інвесторів.

Скільки коштує нафта на ринку

У вівторок, 13 серпня 2024 року, нафта Brent впала в ціні на 1,61 долара або на 1,9%. Сировина завершила торговий день на рівні 80,69 долара за барель. Ця марка нафти зафіксувала найбільший денний приріст за рік.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,71 долара або на 2,14%. Американська сировина торгувалася на рівні 78,35 долара за барель, пише видання Reuters.

Чому нафта стрімко впала в ціні

инулий тиждень еталонні бренди нафти завершили із суттєвим зростанням завдяки новим з США та Близького Сходу.

Нафта суттєво подешевшала на ринку. Ф'ючерси на нафту марки Brent і американську нафту впали у вівторок, оскільки трейдери стали менше нервувати через можливість більш широкої війни на Близькому Сході, а Іран все ще не відповів на погрози помститися Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС в Тегерані.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: