Нафта Brent обвалилася нижче важливої позначки, а WTI тестує нову психологічну межу

Ціни на нафту продовжують падати на фоні симбіозу кількох важливих факторів впливу. Що відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у минулу п'ятницю, 16 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 79,04 долара за барель. Сировина впала в ціні на 2,17 долара або 2,04% під час торгової сесії.

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Паралельно американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 74,29 долара за барель. З початку торгового дня сировина подешевшала на 1,82 долара або 2,4%, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 81,46 долара за барель ( – 2,67%);

за барель ( – 2,67%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,11 долара за барель (- 2,39% долара).

Що впливає на вартість нафти

Падінню цін на нафту в п'ятницю сприяло масштабніше падіння акцій через побоювання щодо початку рецесії після того, як більшість центробанків заявили про план продовжувати агресивну монетарну політику задля подальшої боротьби з інфляцією, повідомляє Reuters. Крім того, марка нафти WTI, за словами експерта з Mizuho, на шляху до тестування нової психологічної межі – 70 доларів за барель.

Зокрема, Федеральний резерв на цьому тижні ухвалив рішення про збільшення ставки на 50 базових пунктів, досягнувши пікового рівня за останні 15 років – з 2007 року.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: