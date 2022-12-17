Нефть Brent обрушилась ниже важной отметки, а WTI тестирует новый психологический предел

Цены на нефть по-прежнему падают на фоне симбиоза нескольких важных факторов влияния. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в минувшую пятницу, 16 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 79,04 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 2,17 доллара или 2,04% во время торговой сессии.

Актуально Индекс S&P 500 на пути к новому максимуму: как инвестору не упустить выгодные возможности

Параллельно американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 74,29 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 1,82 доллара или 2,4%, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,46 доллара за баррель (-2,67%);

за баррель (-2,67%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,11 доллара за баррель (-2,39% доллара).

Что влияет на стоимость нефти

Падению цен на нефть в пятницу способствовало более масштабное падение акций из-за опасений относительно начала рецессии после того, как большинство центробанков заявили о плане продолжать агрессивную монетарную политику для дальнейшей борьбы с инфляцией. Reuters. Кроме того, марка нефти WTI, по словам эксперта из Mizuho, на пути к тестированию нового психологического рубежа – 70 долларов за баррель.

В частности, Федеральный резерв на этой неделе принял решение об увеличении ставки на 50 базовых пунктов, достигнув пикового уровня за последние 15 лет – с 2007 года.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: