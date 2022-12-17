Нефть Brent обрушилась ниже важной отметки, а WTI тестирует новый психологический предел
Цены на нефть по-прежнему падают на фоне симбиоза нескольких важных факторов влияния. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в минувшую пятницу, 16 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 79,04 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 2,17 доллара или 2,04% во время торговой сессии.
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Параллельно американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 74,29 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 1,82 доллара или 2,4%, согласно данным Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,46 доллара за баррель (-2,67%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,11 доллара за баррель (-2,39% доллара).
Что влияет на стоимость нефти
Падению цен на нефть в пятницу способствовало более масштабное падение акций из-за опасений относительно начала рецессии после того, как большинство центробанков заявили о плане продолжать агрессивную монетарную политику для дальнейшей борьбы с инфляцией. Reuters. Кроме того, марка нефти WTI, по словам эксперта из Mizuho, на пути к тестированию нового психологического рубежа – 70 долларов за баррель.
В частности, Федеральный резерв на этой неделе принял решение об увеличении ставки на 50 базовых пунктов, достигнув пикового уровня за последние 15 лет – с 2007 года.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.