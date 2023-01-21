Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль, а експерти очікують рекордного попиту

Нафта продовжує дорожчати. Про головний фактор впливу та прогноз від експертів щодо попиту – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 20 січня 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 87,63 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,47 долара або 1,7% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 81,31 долара за барель. Від початку торгів сировина виросла в ціні 0,98 долара або 1,2%, повідомляє видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 87,60 долара за барель (+ 1,67%);

за барель (+ 1,67%); Барель американської нафти WTI коштував 81,31 долара за барель (+ 1,22%).

Китай штовхає ціни на нафту вгору

Під час торгової сесії ціни на нафту зросли в середньому на 1 долар. Усе завдяки Китаю, а точніше більш оптимістичним перспективам економіки країни. Нагадаємо, що саме Піднебесна є одним із найпотужніших експортерів сировини у світі.

На цьому тлі зростають очікування щодо рівня попиту у країні з другою економікою світу. У результаті на ринку нафти фіксують позитивну динаміку другий тиждень поспіль. Зокрема, марки нафти Brent за цей період подорожчала на 2,8%, тоді як WTI – на 1,8%.

Водночас експерти з Міжнародного енергетичного агентства вважають, що відмова Китаєм від політики нульової терпимості щодо коронавірусу може спровокувати зростання світового попиту до рекордного рівня у 2023 році.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: