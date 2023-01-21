Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль, а експерти очікують рекордного попиту
Нафта продовжує дорожчати. Про головний фактор впливу та прогноз від експертів щодо попиту – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у п'ятницю, 20 січня 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 87,63 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,47 долара або 1,7% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 81,31 долара за барель. Від початку торгів сировина виросла в ціні 0,98 долара або 1,2%, повідомляє видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 87,60 долара за барель (+ 1,67%);
- Барель американської нафти WTI коштував 81,31 долара за барель (+ 1,22%).
Китай штовхає ціни на нафту вгору
Під час торгової сесії ціни на нафту зросли в середньому на 1 долар. Усе завдяки Китаю, а точніше більш оптимістичним перспективам економіки країни. Нагадаємо, що саме Піднебесна є одним із найпотужніших експортерів сировини у світі.
На цьому тлі зростають очікування щодо рівня попиту у країні з другою економікою світу. У результаті на ринку нафти фіксують позитивну динаміку другий тиждень поспіль. Зокрема, марки нафти Brent за цей період подорожчала на 2,8%, тоді як WTI – на 1,8%.
Водночас експерти з Міжнародного енергетичного агентства вважають, що відмова Китаєм від політики нульової терпимості щодо коронавірусу може спровокувати зростання світового попиту до рекордного рівня у 2023 році.
Прогнози від експертів щодо цін на нафту:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.