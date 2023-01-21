Цены на нефть растут вторую неделю подряд, а эксперты ожидают рекордного спроса
Нефть продолжает дорожать. О главном факторе влияния и прогнозе от экспертов по спросу – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в пятницу, 20 января 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 87,63 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,47 доллара или 1,7% во время торговой сессии.
Актуально Вперед к свершениям: топ первоочередных советов для начинающих инвесторов
Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 81,31 доллара за баррель. С начала торгов сырье выросло в цене 0,98 доллара или 1,2%, сообщает издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 87,60 доллара за баррель (+1,67%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 81,31 доллара за баррель (+1,22%).
Китай толкает цены на нефть вверх
В ходе торговой сессии цены на нефть выросли в среднем на 1 доллар. Все благодаря Китаю, а точнее, более оптимистическим перспективам экономики страны. Напомним, что именно Поднебесная является одним из мощнейших экспортеров сырья в мире.
На этом фоне возрастают ожидания уровня спроса в стране со второй экономикой мира. В результате на рынке нефти фиксируют положительную динамику вторую неделю подряд. В частности, марки нефти Brent за этот период подорожали на 2,8%, тогда как WTI – 1,8%.
В то же время эксперты Международного энергетического агентства считают, что отказ Китаем от политики нулевой терпимости по отношению к коронавирусу может спровоцировать рост мирового спроса до рекордного уровня в 2023 году.
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой. на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне. 98 долларов за баррель на 2023 год.