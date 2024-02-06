Світ до цього не готовий: чому ситуація на ринку нафти може кардинально змінитися

Генеральна директорка компанії Occidental Petroleum Вікі Голлуб прогнозує серйозні зміни на ринку нафти у найближчі роки. Більше про це – читайте далі.

На думку очільниці компанії, в яку інвестує легендарний Воррен Баффет, до кінця 2025 року світ стикнеться з дефіцитом нафти, адже світ не зможе достатньо швидко замінити поточні запаси нафти. Відповідну заяву вона зробила під час конференції для інвесторів у Фініксі, США.

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Ситуація на ринку нафти може кардинально змінитися

Голлуб додала, що на сьогодні на ринку нафти фіксують надлишок пропозиції, що допомагає утримувати ціни на низькому рівні навіть попри поточний конфлікт на Близькому Сході. США, Бразилія, Канада та Гаяна видобувають рекордні обсяги сировини, тоді як попит згасає на тлі економічних проблем у Китаї.

На момент створення цього матеріалу, ціни на еталонні бренди нафти зупинилися на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Brent – 78,13 долара за барель;

WTI – 72,83 долара за барель.

Також Голлуб нагадала, що усі великі родовища нафти уже знайдені. Для прикладу, у 20 найбільших родовищах світу приблизно 97% від їхнього обсягу видобування нафти було відкрито до початку 2000-их років.

Цінні папери Occidental Petroleum на цю мить коштують майже 97 доларів за штуку. Ринкова капіталізація нафтового гіганта становить трохи понад 50 мільярдів доларів, згідно з Yahoo!Finance

На думку бізнесвумен, до кінця 2025 року ситуація кардинально зміниться. Вона зауважила, що на ринку нафти наразі відсутній баланс. Мовляв, на сьогодні у центрі уваги короткотривалі виклики, пов'язані з попитом, але це перетвориться на довготривалі проблеми з постачанням.

В ОПЕК прогнозують, що попит на нафту зросте на 1,8 мільйона барелів на день у 2025 році завдяки потужним економічним показникам у Китаї й тим самим випередить зростання видобування на 1,3 мільйона барелів на день за межами нафтового картелю. Також додають, що проблеми з пропозицією на ринку будуть поки в ОПЕК не відмовляться від поточних скорочень обсягів видобування.