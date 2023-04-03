Японія купує російську нафту вище цінової стелі за згодою США: все, що відомо

З грудня 2022 року російську нафту торгується на ринку за ціною на рівні 60 доларів за барель. США вдалося об'єднати партнерів у Європі навколо цієї ідеї. Проте це правило, як виявилося, не для всіх.

Один із ключових союзників офіційного Вашингтона в Азії добився згоди США на погодження виняткових умов у контексті цінової стелі для російської нафти. Йдеться про Японію.

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Виняток для Японії з нафтових санкцій проти Росії

Цей крок свідчить про серйозну залежність Японії від російських енергоносіїв. На думку аналітиків, через це офіційний Токіо досить нерішуче підтримують Україну. Для прикладу, Японія – це єдина країна з G7, яка відмовляється від постачання летальної зброї офіційному Києву після повномасштабної агресії Росії.

Купівля російської нафти вище граничної ціни, яку запровадили 5 грудня 2022 року, навіть якщо це незначний та санкціонований США розрив, свідчить про певний "пролом" єдності зусиль офіційного Вашингтона запровадити глобальне обмеження на купівлю російської сирої нафти на рівні 60 доларів за барель. Як працює цей інструмент:

Держави-імпортери нафти, навіть якщо вони не співпрацюють із США, повинні користуватися страховими та іншими послугами компаній, які працюють в американській юрисдикції або в країнах-союзниках США;

Країни G7, Європейський Союз та Австралія також домовилися про правила, які забороняють цим компаніям надавати послуги, якщо покупець, який прагне купити нафту з Росії платить понад 60 доларів за барель;

Австралія також домовилися про правила, які забороняють цим компаніям надавати послуги, якщо покупець, який прагне купити нафту з Росії платить понад 60 доларів за барель; Минулого тижня Європейська комісія повідомила про рішення не зменшувати граничну ціну на російську нафту. Мовляв, поточна цінова стеля довела свою ефективність.

Позиція Японії

У Міністерстві економіки, торгівлі й промисловості Японії заявили, що Токіо хоче забезпечити доступ до основного продукту "Сахаліну-2" – природного газу, який зріджується і постачається до Японії. Головна ціль – мати доступ до стабільного постачання енергоносіїв до країни.

Очільник відомства додав, що невелику кількість сирої нафти видобувають разом із природним газом на"Сахаліні-2", тож її продаж необхідний для того, щоб тривало виробництво зрідженого природного газу.

Варто додати, що багато європейських країн, які після повномасштабної агресії, суттєво зменшили свою залежність від російських енергоносіїв. Нагадаємо, Німеччина на початку 2023 року заявила про досягнення повної енергетичної незалежності від Росії.

Проте Японія навпаки наростила імпорту природного газу від агресора. Водночас наголошують, що імпорт країни складає "відносно невелику" частку і становить близько однієї десятої постачання.