Нафта почала тиждень із різкого спаду
Нафта починає тиждень із суттєвого спаду. На фінансові ринки неабияк вплинув крах одного із найбільших банків США. Про останні зміни – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у понеділок, 13 березня, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 80,77 долара за барель. Загалом за день сировина подешевшала на 2,01 долара або 2,4%. Також під час торгової сесії зафіксували падіння ціни цього бренду сировини до мінімуму з початку січня – 78,34 долара за барель.
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Американська нафта під маркою West Texas Intermediate завершила цей торговий день з ціною на рівні 74,80 долара за барель. Загалом марка чорного золота втратила в ціні 1,88 долара або 2,5%. Вартість нафти WTI також опускалася під час торгів до 72,30 долара за барель. Це найнижчий рівень з грудня, пише видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 80,77 долара за барель (- 2,43%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 74,61 долара за барель (- 0,25%).
Ключові фактори впливу
Ціни на нафту на початку тижня впали на понад 2% загалом під час волатильних торгів. Головна причина – крах Silicon Valley Bank, який входив до першої двадцятки найбільших банків у США.
Це сколихнуло фондовий ринок, а також спровокувало хвилю побоювань щодо нової фінансової кризи. З іншої сторони підтримкою для нафти залишається фактор відновлення попиту у Китаї, який є одним із найпотужніших імпортерів сировини у світі, повідомляє Reuters.
Прогнози від експертів на 2023 рік:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.