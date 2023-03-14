Нафта почала тиждень із різкого спаду

Нафта починає тиждень із суттєвого спаду. На фінансові ринки неабияк вплинув крах одного із найбільших банків США. Про останні зміни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 13 березня, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 80,77 долара за барель. Загалом за день сировина подешевшала на 2,01 долара або 2,4%. Також під час торгової сесії зафіксували падіння ціни цього бренду сировини до мінімуму з початку січня – 78,34 долара за барель.

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Американська нафта під маркою West Texas Intermediate завершила цей торговий день з ціною на рівні 74,80 долара за барель. Загалом марка чорного золота втратила в ціні 1,88 долара або 2,5%. Вартість нафти WTI також опускалася під час торгів до 72,30 долара за барель. Це найнижчий рівень з грудня, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 80,77 долара за барель (- 2,43%);

за барель (- 2,43%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 74,61 долара за барель (- 0,25%).

Ключові фактори впливу

Ціни на нафту на початку тижня впали на понад 2% загалом під час волатильних торгів. Головна причина – крах Silicon Valley Bank, який входив до першої двадцятки найбільших банків у США.

Це сколихнуло фондовий ринок, а також спровокувало хвилю побоювань щодо нової фінансової кризи. З іншої сторони підтримкою для нафти залишається фактор відновлення попиту у Китаї, який є одним із найпотужніших імпортерів сировини у світі, повідомляє Reuters.

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