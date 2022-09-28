Ціни на нафту продовжують зростати: до чого тут ураган у США
Вартість нафти продовжує зростати. Скільки коштують флагмани ринку та до чого тут ураган у США – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
У середу, 28 вересня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 86,68 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,48%. Порівняно з попереднім торговим днем, сировина подорожчала на 1,01 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 79,23 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI зросла в ціні на 1,19 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 0,93%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 86,63 долара за барель (+ 0,56 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,21 долара (+ 0,62 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Ціни на нафту зростають другий день поспіль. Це стосується котирування двох найвідоміших марок нафти – Brent та WTI. Важливим факторами впливу називають залишається скорочення обсягів виробництва у США через ураган. Це переважило зниження тиску від зміцнення долара та очікуваного збільшення запасів сирої нафти в США, пише Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.