Цены на нефть продолжают расти: при чем здесь ураган в США

Стоимость нефти продолжает расти. Сколько стоят флагманы рынка и при чем здесь ураган в США – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят самые известные марки нефти

В среду, 28 сентября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 86,68 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,48%. По сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 1,01 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 79,23 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 1,19 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла на 0,93%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 86,63 доллара за баррель (+ 0,56 доллара),

за баррель (+ 0,56 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,21 доллара (+ 0,62 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть растут второй день подряд. Это касается котировки двух самых известных марок нефти – Brent и WTI. Важным фактором воздействия называют остающееся сокращение объемов производства в США из-за урагана. Это перевесило снижение давления от укрепления доллара и ожидаемого увеличения запасов сырой нефти в США, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть