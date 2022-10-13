Ціни на нафту падають четвертий день поспіль: що відбувається на ринку
Ціни на нафту все ще демонструють негативну динаміку на ринку, хоча котирування й мінімально зростали з початку торгів. Що впливає на вартість чорного золота – читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуальні дані про ціни на нафту
У четвер, 13 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 92,36 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,10%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді як у порівнянні з попереднім торговим днем нафта подешевшала на 0,58 долара.
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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 86,95 долара за барель, що на 0,69 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 0,69%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 91,20 долара за барель (- 1,36 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,69 долара (- 1,72 долара).
Фактори впливу на ринку нафти
На момент створення цього матеріалу, нафта падає в ціні. Проте під час сьогоднішніх торгів позиції котирувань на сировину й зростали, хоча коливання були не значними.
Цю динаміку на ринку підтримує рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти відразу на 2 мільйони барелів на добу. Згідно з даними Reuters, Міжнародне енергетичне агентство вважає, що цей крок може стати поштовхом до початку глобальної рецесії.Довідка! Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.
В ОПЕК також на цьому тижні знизили прогноз щодо зростання попиту на нафту у 2022 році на 460 тисяч до 2,64 мільйона барелів на добу. Головні фактори – нові випадки коронавірусу, які зафіксували у Китаї, та висока інфляція.
Пізніше на аналогічний крок пішли й експерти Міжнародного енергетичного агентства, знизивши очікування зростання попиту на сировину до 1,9 мільйона барелів на добу у цьому році та до 1,7 мільйона барелів на добу у 2023 році.
Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.