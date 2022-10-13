Цены на нефть падают четвертый день подряд: что происходит на рынке
Цены на нефть все еще демонстрируют негативную динамику на рынке, хотя котировки и минимально вырастали с начала торгов. Что влияет на стоимость черного золота – читайте в материале 24 канала.
Актуальные данные о ценах на нефть
В четверг, 13 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 92,36 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,10%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 0,58 доллара.
К теме От нефти зависят все: чего ждать от цен после решений ЕС и ОПЕК+
В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 86,95 доллара за баррель, что на 0,69 доллара меньше чем днем раньше. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подешевела на 0,69%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 91,20 доллара за баррель (- 1,36 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,69 доллара (- 1,72 доллара).
Факторы влияния на рынке нефти
К моменту создания этого материала, нефть падает в цене. Однако в ходе сегодняшних торгов позиции котировок на сырье и росли, хотя колебания были не значительными.
Эту динамику на рынке поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти. сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. Согласно данным Reuters, Международное энергетическое агентство считает, что этот шаг может стать толчком к началу глобальной рецессии.Справка! Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.
В ОПЕК также на этой неделе снизили прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 460 тысяч до 2,64 миллиона баррелей в сутки. Главные факторы – новые случаи коронавируса, зафиксированные в Китае, и высокая инфляция.
Позже на аналогичный шаг пошли и эксперты Международного энергетического агентства, снизив ожидания роста спроса на сырье до 1,9 миллиона баррелей в сутки в этом году и до 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.
Кроме того, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, пишет то же издание.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты по Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением к 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В то же время Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достичь 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.