Цены на нефть падают четвертый день подряд: что происходит на рынке

Цены на нефть все еще демонстрируют негативную динамику на рынке, хотя котировки и минимально вырастали с начала торгов. Что влияет на стоимость черного золота – читайте в материале 24 канала.

Актуальные данные о ценах на нефть

В четверг, 13 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 92,36 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,10%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 0,58 доллара.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 86,95 доллара за баррель, что на 0,69 доллара меньше чем днем раньше. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подешевела на 0,69%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 91,20 доллара за баррель (- 1,36 доллара);

за баррель (- 1,36 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,69 доллара (- 1,72 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

К моменту создания этого материала, нефть падает в цене. Однако в ходе сегодняшних торгов позиции котировок на сырье и росли, хотя колебания были не значительными.

Эту динамику на рынке поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти. сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. Согласно данным Reuters, Международное энергетическое агентство считает, что этот шаг может стать толчком к началу глобальной рецессии.

Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

В ОПЕК также на этой неделе снизили прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 460 тысяч до 2,64 миллиона баррелей в сутки. Главные факторы – новые случаи коронавируса, зафиксированные в Китае, и высокая инфляция.

Позже на аналогичный шаг пошли и эксперты Международного энергетического агентства, снизив ожидания роста спроса на сырье до 1,9 миллиона баррелей в сутки в этом году и до 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

Кроме того, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, пишет то же издание.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: