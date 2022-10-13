Актуальні дані про ціни на нафту

У четвер, 13 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 92,36 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,10%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді як у порівнянні з попереднім торговим днем нафта подешевшала на 0,58 долара.

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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 86,95 долара за барель, що на 0,69 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 0,69%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 91,20 долара за барель (- 1,36 долара);

за барель (- 1,36 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,69 долара (- 1,72 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

На момент створення цього матеріалу, нафта падає в ціні. Проте під час сьогоднішніх торгів позиції котирувань на сировину й зростали, хоча коливання були не значними.

Цю динаміку на ринку підтримує рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти відразу на 2 мільйони барелів на добу. Згідно з даними Reuters, Міжнародне енергетичне агентство вважає, що цей крок може стати поштовхом до початку глобальної рецесії.

Довідка! Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

В ОПЕК також на цьому тижні знизили прогноз щодо зростання попиту на нафту у 2022 році на 460 тисяч до 2,64 мільйона барелів на добу. Головні фактори – нові випадки коронавірусу, які зафіксували у Китаї, та висока інфляція.

Пізніше на аналогічний крок пішли й експерти Міжнародного енергетичного агентства, знизивши очікування зростання попиту на сировину до 1,9 мільйона барелів на добу у цьому році та до 1,7 мільйона барелів на добу у 2023 році.

Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: