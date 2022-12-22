Ціни на нафту суттєво зросли через США: виділили два ключових фактори впливу

Вартість нафти знову зростає через нові дані у США. При чому на ринок нафти суттєво вплинув ще один фактор з цієї країни. Більше про останні зміни на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 21 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,20 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 2,21 долара або 2,76% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 78,29 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 2,06 долара або 2,7%, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,30 долара за барель (+ 2,89%);

за барель (+ 2,89%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,42 долара за барель (+ 2,87% долара).

Що впливає на вартість нафти

Зростанню цін на нафту сприяло більше, ніж очікували зменшення запасів сирої нафти у США. Водночас фактором стримування став прогноз щодо потужного шторму у Штатах, який може вплинути на поїздки мільйонів американців під час святкового періоду, повідомляє Reuters.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: