Цены на нефть существенно выросли из-за США: выделили два ключевых фактора влияния
Стоимость нефти снова растет из-за новых данных в США. Причем на рынок нефти оказал существенное влияние еще один фактор из этой страны. Больше о последних изменениях на рынке нефти читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в среду, 21 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 82,20 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 2,21 доллара или 2,76% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 78,29 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 2,06 доллара или 2,7%, согласно данным Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,30 доллара за баррель (+2,89%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,42 доллара за баррель (+2,87% доллара).
Что влияет на стоимость нефти
Росту цен на нефть способствовало большее, чем ожидали уменьшения запасов сырой нефти в США. В то же время, фактором сдерживания стал прогноз относительно мощного шторма в Штатах, который может повлиять на поездки миллионов американцев во время праздничного периода, пишет Reuters.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.