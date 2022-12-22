Цены на нефть существенно выросли из-за США: выделили два ключевых фактора влияния

Стоимость нефти снова растет из-за новых данных в США. Причем на рынок нефти оказал существенное влияние еще один фактор из этой страны. Больше о последних изменениях на рынке нефти читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 21 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 82,20 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 2,21 доллара или 2,76% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 78,29 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 2,06 доллара или 2,7%, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,30 доллара за баррель (+2,89%);

за баррель (+2,89%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,42 доллара за баррель (+2,87% доллара).

Что влияет на стоимость нефти

Росту цен на нефть способствовало большее, чем ожидали уменьшения запасов сырой нефти в США. В то же время, фактором сдерживания стал прогноз относительно мощного шторма в Штатах, который может повлиять на поездки миллионов американцев во время праздничного периода, пишет Reuters.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: