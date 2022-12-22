Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у середу, 21 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,20 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 2,21 долара або 2,76% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 78,29 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 2,06 долара або 2,7%, згідно з даними Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 82,30 долара за барель (+ 2,89%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,42 долара за барель (+ 2,87% долара).
Що впливає на вартість нафти
Зростанню цін на нафту сприяло більше, ніж очікували зменшення запасів сирої нафти у США. Водночас фактором стримування став прогноз щодо потужного шторму у Штатах, який може вплинути на поїздки мільйонів американців під час святкового періоду, повідомляє Reuters.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.