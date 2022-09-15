Ціни на нафту знову пішли вгору: до чого тут залізниця у США та долар

Нафта повернулася до зростання. Що впливає на вартість Brent та WTI та якими прогнозами поділилися експерти – читайте у матеріалу 24 каналу.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Станом на четвер, 15 вересня, ціна нафти під маркою Brent коливається на рівні 94,17 долара за барель. З початку торгового дня нафта зросла на 0,07%. У порівнянні з попереднім днем вартість сировини зросла на 1,41 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 88,60 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI подорожчала на 1,54 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти пішла вгору на 0,14%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 94,18 долара за барель (+ 1,28 долара),

за барель (+ 1,28 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 88,67 долара (+ 1,61 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Нафтові котирування демонструють позитивну динаміку на торгах на фоні занепокоєння щодо обсягу пропозиції на ринку та можливе зупинення залізничної системи у США, пише Business Standard.

Додамо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена підготувала спеціальний план щодо постачання товарів критичного значення на випадок розвитку цього сценарію. Паралельно влада буде тиснучи на залізниці та профспілки, щоб вони досягли угоди та вдалося уникнути зупинки роботи, яка вплине на вантажні та пасажирські перевезення, згідно з Reuters.

Крім того, Індекс долара США знизився на 0,14% у середу, 14 вересня, підвищивши попит на номіновані в доларах товари, такі як сиру нафту, з боку власників інших валют.

Міжнародне енергетичне агентство заявило що у 2023 році варто очікувати відновлення зростання попиту на нафту на глобальному рівні. Серед причин експерти виділяють пом'якшення карантинних обмежень через коронавірус у Китаї, який на сьогодні є другою економікою світу. Також додають, що економічне сповільнення лише ненадовго призупинить зростання наприкінці цього року, пише Arab News.

Прогнози щодо цін на нафту: