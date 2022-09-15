Цены на нефть снова пошли вверх: при чем здесь железная дорога в США и доллар
Нефть вернулась к росту. Что влияет на стоимость Brent и WTI и какими прогнозами поделились эксперты – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
По состоянию на четверг, 15 сентября, цена нефти под маркой Brent колеблется на уровне 94,17 доллара за баррель. С начала торгового дня нефть выросла на 0,07%. По сравнению с предыдущим днем стоимость сырья выросла на 1,41 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 88,60 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI подорожала на 1,54 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,14%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 94,18 доллара за баррель (+1,28 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,67 доллара (+ 1,61 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику на торгах на фоне беспокойства относительно объема предложения на рынке и возможной остановки железнодорожной системы в США, пишет Business Standard.
Добавим, что администрация президента США Джозефа Байдена подготовила специальный план по поставке товаров критического значения в случае развития этого сценария. Параллельно власти будут давить на железные дороги и профсоюзы, чтобы они достигли соглашения и удалось избежать остановки работы, которая повлияет на грузовые и пассажирские перевозки, согласно Reuters.
Кроме того, индекс доллара США снизился на 0,14% в среду, 14 сентября, повысив спрос на номинированные в долларах товары, такие как сырую нефть, со стороны владельцев других валют.
Международное энергетическое агентство заявило, что в 2023 году следует ожидать возобновления роста спроса на нефть на глобальном уровне. Среди причин эксперты выделяют смягчение карантинных ограничений из-за коронавируса в Китае, который на сегодняшний день является второй экономикой мира. Также добавляют, что экономическое замедление лишь ненадолго приостановит рост в конце этого года, пишет Arab News.
Прогнозы по ценам на нефть :
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.