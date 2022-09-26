Стрімке падіння нафти триває: які фактори відіграють важливу роль

Ціни на нафту продовжують падати. Чому так відбувається й скільки зараз коштують флагмани цього ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

На торгах у понеділок, 26 вересня, ціна на нафту Brent коливається на рівні 85,88 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки втратили на 0,31%. Проте у порівнянні з попереднім днем, сировина подешевшала на 0,64 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 78,51 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI впала в ціні на 0,76 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка втратила 0,29%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 85,73 долара за барель (- 0,90 долара),

за барель (- 0,90 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,41 долара (- 0,85 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Вартість нафти після обвалу в п'ятницю, 23 вересня, до мінімуму за 8 місяців, продовжує падати. Одним із головних факторів впливу називають побоювання щодо зменшення попиту на пальне через очікування глобальної рецесії, пише Reuters.

Додають, що у цьому процесі важливу роль відіграє монетарна політика центробанків, а точніше – піднятті базових ставок. Лідером у цьому процесі є США.

Рекордно сильний американський долар також ускладнює ситуацію, оскільки здатність покупців з іншими валютами активно функціонувати на ринку стає все меншою.

Загалом за минулий тиждень марка нафти Brent втратила 5,7% в ціні, тоді як WTI – 7,1%. Тоді як фінансовий директор Velandera Energy Partners Маніш Радж додав, що крім вище зазначених факторів, на ринок нафти впливають рекордна інфляція та геополітична напруженість, пише видання MarketWatch. Також трейдери уважно стежать за обговоренням нових санкцій проти росії, адже ці обмеження можуть мати відношення до нафтогазового сектору.

Прогнози щодо цін на нафту