Стремительное падение нефти продолжается: какие факторы играют важную роль

Цены на нефть продолжают падать. Почему так происходит и сколько сейчас стоят флагманы этого рынка – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят самые известные марки нефти

На торгах в понедельник, 26 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 85,88 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки потеряли на 0,31%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подешевело на 0,64 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

К теме Нефтяное эмбарго все ближе: как это могут использовать инвесторы из Украины

В то же время октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 78,51 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день нефть WTI упала в цене на 0,76 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 0,29%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 85,73 доллара за баррель (- 0,90 доллара),

за баррель (- 0,90 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,41 доллара (-0,85 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Стоимость нефти после обвала в пятницу, 23 сентября, до минимума за 8 месяцев продолжает падать. Одним из главных факторов влияния называют опасения по поводу уменьшения спроса на топливо из-за ожиданий глобальной рецессии, пишет Reuters.

Добавляют, что в этом процессе немаловажную роль играет монетарная политика центробанков, а точнее – поднятие базовых ставок. Лидером в этом процессе являются США.

Рекордно сильный американский доллар также усложняет ситуацию, поскольку способность покупателей с другими валютами активно функционировать на рынке становится все меньше.

В целом за прошедшую неделю марка нефти Brent потеряла 5,7% в цене, тогда как WTI – 7,1%. Финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж добавил, что помимо вышеуказанных факторов, на рынок нефти влияют рекордная инфляция и геополитическая напряженность, пишет издание MarketWatch. Также трейдеры внимательно следят за обсуждением новых санкций против россии, ведь эти ограничения могут иметь отношение к нефтегазовому сектору.

Прогнозы по ценам на нефть