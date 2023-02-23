Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з початку лютого

Марки нафти Brent та WTI суттєво впали в ціні під час останньої торгової сесії. Про ключові фактори впливу на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 22 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 80,60 долара за барель. Сировина подешевшала на 2,45 долара або 3% під час торгової сесії.

Читайте також Підсумки та уроки енергетичної кризи: як ефективно капіталізувати нові можливості

Американська нафта, яка відома на ринку під брендом West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною на рівні 74,05 долара за барель. Загалом марка чорного золота втратила під час торгової сесії на 2,41 долара або 3%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 80,60 долара за барель (- 2,95%);

за барель (- 2,95%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 73,93 долара за барель (- 0,03%).

Ключові фактори впливу

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за два тижні, а точніше з 3 лютого. Річ у тому, що занепокоєність інвесторів зростає, оскільки вони вважають, що останні дані підштовхнуть центральні банки до більше агресивного підняття базової ставки. Це може посилити тиск на економічне зростання та глобальний попит на сировину.

На останньому засіданні центрального банку США наголосили, що інфляція все ще залишається ключовим фактором впливу. Це, зокрема, впливає на монетарну політику та виправдовує подальше підвищення базової ставки поки не вдасться взяти інфляцію під контроль, повідомляє Reuters.

Це підтримує долар США, що не допомагає нафті,

– сказав аналітик UBS.

Прогнози від експертів на 2023 рік: