Цены на нефть упали до самого низкого уровня с начала февраля

Марки нефти Brent и WTI существенно снизились в цене во время последней торговой сессии. О ключевых факторах влияния на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 22 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 80,60 доллара за баррель. Сырье подешевело на 2,45 доллара или 3% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под брендом West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой на уровне 74,05 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла во время торговой сессии на 2,41 доллара или 3%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,60 доллара за баррель (-2,95%);

за баррель (-2,95%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 73,93 доллара за баррель (-0,03%).

Ключевые факторы воздействия

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за две недели, а точнее с 3 февраля. Дело в том, что озабоченность инвесторов растет, поскольку они считают, что последние данные подтолкнут центральные банки к более агрессивному поднятию базовой ставки. Это может усилить давление на экономический рост и глобальный спрос на сырье.

На последнем заседании центрального банка США отметили, что инфляция по-прежнему остается ключевым фактором влияния. Это, в частности, влияет на монетарную политику и оправдывает дальнейшее повышение базовой ставки, пока не удастся взять инфляцию под контроль, пишет Reuters.

Это поддерживает доллар США, не помогающий нефти,

– сказал аналитик UBS.

Прогнозы от экспертов на 2023 год: