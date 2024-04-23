Еталонні бренди нафти змінили динаміку на ринку

Нафта почала знову зростати в ціні. На цінову динаміку впливає оцінка ризиків у секторі інвесторами. Більше про головні зміни на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень

Торги у вівторок, 23 квітня, нафта Brent почала з ціною на рівні 87,18 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 18 центів.

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Нафта WTI подорожчала на 16 центів до 82,06 долара за барель. Обидва еталони бренди нафти днем раніше втратили в ціні 29 центів.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,78 долара за барель (+ 0,90%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,64 долара за барель (+ 0,90%).

Що впливає на вартість нафти

Нафта повернулася до поступового зростання у вівторок після падіння на попередній сесії. На ринок впливає те, що інвестори продовжують оцінювати ризики, пов'язані з геополітичними проблемами на Близькому Сході, повідомляє видання Reuters.

, що 13 квітня Іран провів безпрецедентну атаку на Ізраїль. Після цього Ізраїль також вдарив по іранській території.

У дослідницькій компанії SS WealthStreet наголосили, що геополітичний ландшафт, який змінюється, залишається критично важливим фактором для цін на сиру нафту.