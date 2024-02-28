Ціни на нафту повернулися до падіння після новин з першої економіки світу

На ринку нафти зафіксували зміну цінової динаміки. Важливим фактором стали новини з США. Про головні зміни – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти 28 лютого

У середу, 28 лютого, вартість нафти під маркою Brent коливається на рівні 83,16 долара за барель. Сировина подешевшала на 49 центів або 0,6%. Водночас американська нафта під брендом WTI впала в ціні на 48 центів до 78,39 долара за барель, інформує Reuters.

Читайте також Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,76 долара за барель (- 1,06%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,97 долара за барель (- 1,14%).

Головні фактори впливу на ринку нафти

Ціни на нафту повернулися до падіння на ринку, оскільки з'явилася перспектива затримки циклу зниження ключової ставки центробанком США. Також відіграли роль новини про зростання резервів нафти в США.

Ці фактори нівелювали зростання, яке зафіксували у вівторок, адже на ринку були стурбовані потенційним продовженням скороченням обсягів видобування зі сторони ОПЕК+, пише Reuters.