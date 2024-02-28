Цены на нефть вернулись к падению после новостей из первой экономики мира

На рынке нефти зафиксировали изменение ценовой динамики. Важным фактором стали новости из США. О главных изменениях – читайте в новом материале 24 Канала.

Сколько стоит баррель нефти 28 февраля

В среду, 28 февраля, стоимость нефти под маркой Brent колеблется на уровне 83,16 доллара за баррель. Сырье подешевело на 49 центов или 0,6%. В то же время американская нефть под брендом WTI упала в цене на 48 центов до 78,39 доллара за баррель, информирует Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,76 доллара за баррель (- 1,06%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,97 доллара за баррель (- 1,14%).

Главные факторы влияния на рынке нефти

Цены на нефть вернулись к падению на рынке, поскольку появилась перспектива задержки цикла снижения ключевой ставки центробанком США. Также сыграли роль новости о росте резервов нефти в США.

Эти факторы нивелировали рост, который зафиксировали во вторник, ведь на рынке были обеспокоены потенциальным продолжением сокращением объёмов добычи со стороны ОПЕК+, пишет Reuters.