Нафта впевнено дорожчає, але є фактори, які стримують зростання цін

Нафта зростає в ціні завдяки комбінації кількох факторів впливу. Проте існують сигнали, які стримують подорожчання сировини.

Скільки коштує нафта на ринку

У понеділок, 1 липня 2024 року, нафта Brent зросла на 53 центи або 0,6%. Сировина торгується на рівні 85,53 долара за барель.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 51 цент або на 0,6%. Американська сировина торгується на рівні 82,05 долара за барель інформує Reuters. Обидві марки нафти у червні подорожчали приблизно на 6%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,59 долара за барель (+ 0,69%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,14 долара за барель (+ 0,74%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку 2024 року марка нафти Brent подорожчала майже на 11,05%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 15,17%.

Які фактори вливають на ринок нафти

Експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.

Нафта дорожчає в понеділок завдяки очікуванням про дефіцит пропозиції під час пікового споживання пального влітку. Крім того, ціни підтримують скорочення видобування нафти від ОПЕК+ у третьому кварталі 2024 року.

З іншої сторони глобальні економічні негаразди та зростання обсягів видобування в країнах, які не входять в ОПЕК+ стримують зростання цін на нафту.