Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 5 березня, ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 76 центів або 0,9%. Вартість сировини зупинилася на рівні 82,04 долара за барель. Водночас американська нафта під брендом WTI втратила під час торгів 59 центів або 0,8%, впавши до 78,15 долара за барель, за даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,01 долара за барель (- 0,04%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,13 долара за барель (- 0,03%).

Головні зміни на ринку нафти

Нафта під час торгів у вівторок подешевшала приблизно на 1%. Усе через скептицизм щодо здатності Китаю у досягненні цільового показника економічного зростання. Паралельно інвестори втрачають схильність до ризику навіть попри знецінення долара США. Варто враховувати, що ця країна є одним із головних імпортерів сировини у світі, за даними Reuters.