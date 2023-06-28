На ринку нафти зафіксували неочікувану зміну цінової динаміки

Нафта досить суттєво подешевшала до кінця сьогоднішніх торгів. Одну з ключових ролей для ринку відіграли очікування щодо подальших кроків центробанків. Більше про ключові зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Торги у вівторок, 27 червня, нафта марки Brent завершила з ціною на рівні 72,26 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,92 долара або 2,6%

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Ф'ючерси на West Texas Intermediate на кінець сесії торгувалися на рівні 67,70 долара за барель. Ця марка нафти впала в ціні на 1,67 долара або 2,4%, повідомляє Reuters.

Український економіст Олег Гетман детально пояснив, як вплине на Росію зміна валютного фактора у рамках отримання прибутків від продажу нафти. Експерт також розповів про подальші перспективи держави-агресорки.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 72,26 долара за барель (- 2,59%);

за барель (- 2,59%); Марка WTI торгується на рівні 67,88 долара за барель (+ 0,27%).

Що впливає на вартість нафти

Ціни на нафту досить суттєво впали у рамках останньої торгової сесії. Перш за все на ринок тисне той факт, що центральні банки можуть й далі підвищувати процентні ставки. Ще один фактор впливу – дані, які свідчать про менші обсяги резервів нафти та пального у США, адже у країні настає пік літнього сезону, пише видання Reuters.