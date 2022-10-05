Ціни на нафту різко пішли вгору: чому важливі долар та ОПЕК+
Нафта повернулася до зростання на ринку. Еталоні марки Brent та WTI подорожчали загалом на 3% за день. Які фактори зіграли важливу роль – читайте на Фінанси24.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
У вівторок, 4 жовтня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 91,52 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 2,99%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактична ціна сировини виросла на 3,55 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 86,47 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 3,28 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 3,40%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 91,75 долара за барель (+ 3,03 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 86,37 долара (+3,10 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Важливим факторам для ринку все ще залишається майбутня зустріч ОПЕК+. Захід запланований на 5 жовтня. Річ у тому, що блок може ухвалити рішення про скорочення видобуток більш ніж на 1 мільйон барелів на день, щоб підтримати ціни, за даними Reuters. Ще один важливий аспект – ослаблення позицій долара США на ринку. Через це сировина стає доступнішою для власників інших валют.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.