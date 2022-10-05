Ціни на нафту різко пішли вгору: чому важливі долар та ОПЕК+

Нафта повернулася до зростання на ринку. Еталоні марки Brent та WTI подорожчали загалом на 3% за день. Які фактори зіграли важливу роль – читайте на Фінанси24.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

У вівторок, 4 жовтня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 91,52 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 2,99%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактична ціна сировини виросла на 3,55 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 86,47 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 3,28 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 3,40%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 91,75 долара за барель (+ 3,03 долара),

за барель (+ 3,03 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 86,37 долара (+3,10 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Важливим факторам для ринку все ще залишається майбутня зустріч ОПЕК+. Захід запланований на 5 жовтня. Річ у тому, що блок може ухвалити рішення про скорочення видобуток більш ніж на 1 мільйон барелів на день, щоб підтримати ціни, за даними Reuters. Ще один важливий аспект – ослаблення позицій долара США на ринку. Через це сировина стає доступнішою для власників інших валют.

Прогнози щодо цін на нафту