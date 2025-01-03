Потужна галузь в США нарощує витрати: як це пов'язано з нафтою

Американські нафтогазові компанії планують збільшити капітальні витрати в 2025 році. Цей крок пов'язаний з очікування галузі щодо подальшого регулювання.

Нафтогазові компанії у США нарощують витрати

Очільники сланцевих компаній у США мають на меті збільшити витрати в цьому році. Ці плани не зупиняють навіть прогнози щодо падіння цін на нафту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Про збільшення капітальних витрат нафтогазових компаній заявили більшість з 134 керівників, які взяли участь в опитуванні від Федерального резервного банку Далласа, регіонами діяльності якого є Техас, північ Луїзіани та південь Нью-Мексико.

До теми! При цьому середній показник цін на нафту марки West Texas Intermediate знизився до 68 доларів за барель, що на 4% нижче, ніж 2023 року. Варто додати, що компанії використовують ціни на нафту WTI для планування власних бюджетів.

Додають, що результати опитування свідчать про те, що представники галузі оптимістично налаштовані щодо регулювання після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема, один з респондентів заявив, що адміністрація Трампа має позитивно вплинути на американську економіку, що сприятиме розвитку нафтової галузі.