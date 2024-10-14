Китай спровокував різкий обвал цін на нафту

Нафта почала новий тиждень на ринку із суттєвого спаду. На ціни впливають новини з Китаю, який відіграє важливу роль на ринку нафти.

Що відбувається на ринку нафти

У понеділок, 14 жовтня, ціни на нафту різко впали. Ба більше, йдеться про знецінення, яке нівелювало все зростання за попередній тиждень. На ринок нафти впливають сигнали з другої економіки світу – Китаю, інформує видання Reuters.

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По-перше, йдеться про дані, які показали, що рівень інфляції в Китаї знизився. По-друге, відсутність ясності щодо планів економічного стимулювання у країні. Через це виникли побоювання щодо попиту на паливо в країні, яка імпортує найбільші обсяги нафти у світі.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent впала в ціні на 1 долар. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 78,04 долара за барель. Тоді як нафта WTI подешевшала на 1 долар або на 1,3%. Американська сировина наразі коштує 74,56 долара за барель.

На початку торгів у понеділок обидва еталонні бренди нафти зафіксували спад на понад 1,5% за барель, але пізніше трохи відновили свої позиції на ринку. Минулого тижня нафта Brent подорожчала на 99 центів, а WTI – на 1,18 долара.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: