Нефть начала новую неделю на рынке с существенного спада. На цены влияют новости из Китая, который играет важную роль на рынке нефти.

Что происходит на рынке нефти

В понедельник, 14 октября, цены на нефть резко упали. Более того, речь идет об обесценивании, которое нивелировало весь рост за предыдущую неделю. На рынок нефти влияют сигналы из второй экономики мира – Китая, информирует издание Reuters.

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Во-первых, речь идет о данных, которые показали, что уровень инфляции в Китае снизился. Во-вторых, отсутствие ясности относительно планов экономического стимулирования в стране. Из-за этого возникли опасения относительно спроса на топливо в стране, которая импортирует наибольшие объемы нефти в мире.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть: последние изменения

Нефть Brent упала в цене на 1 доллар. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 78,04 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI подешевела на 1 доллар или на 1,3%. Американское сырье сейчас стоит 74,56 доллара за баррель.

В начале торгов в понедельник оба эталонные бренды нефти зафиксировали спад более чем 1,5% за баррель, но позже немного восстановили свои позиции на рынке. На прошлой неделе нефть Brent подорожала на 99 центов, а WTI – на 1,18 доллара.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: