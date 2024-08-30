Ціни на нафту різко пішли вгору: чому на ринку зростає напруга

Нафта зростає в ціні на тлі важливих сигналів від двох країн з Близького Сходу. Це також призвело до посилення побоювань щодо постачання нафти на ринок.

Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 29 серпня, нафта завершила сесію із серйозним зростанням цін. Сировина подорожчала на понад 1 долар США. На динаміку вартості еталонних брендів нафти вплинули перебої з постачанням у Лівії та плани скорочення видобутку в Іраку. На цьому фоні зросли побоювання щодо пропозиції на ринку, згідно з даними Reuters.

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Згідно з останніми даними, понад 50% видобутку нафти в Лівії зупинили в четвер, а експорт був поставлений на паузу в декількох портах через протистояння між конкуруючими політичними угрупованнями. Водночас Ірак має на меті скоротити обсяги видобування чорного золота у вересні. Це частина плану, який узгоджений з ОПЕК, за перевищення квоти.

Скільки коштує барель нафти

Марка нафти Brent зросла в ціні 1,29 долара або на 1,6%. Сировина завершила торгову сесію з ціною на рівні 79,94 долара. Тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,39 долара або 1,9% до 75,91 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,92 долара за барель;

Контракти WTI торгуються за ціною 75,80 долара за барель.

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