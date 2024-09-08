Рекордний обвал цін на нафту: що відбувається на ринку чорного золота

Еталонні бренди нафти суттєво подешевшали на тлі новин із США. Також ринок протягом тижня відреагував на потенційне рішення ОПЕК+.

Що відбувається на ринку нафти

Нафта завершила тиждень із суттєвим спадом. Обидва еталонні бренди нафти суттєво подешевшали. Крім того, лише за торгову сесію 6 вересня сировина подешевшала на 2%. На ринок вплинули нові дані щодо ринку праці США, які виявилися слабшими, ніж очікували, згідно з даними Reuters

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Цей фактор переважив підтримку цін з боку затримки зі збільшенням пропозиції нафти на з боку виробників ОПЕК+. Нагадаємо, що нафтовий картель на чолі з Саудівською Аравією та Росією сумнівається щодо збільшення обсягів видобування сировини через зниження цін на ринку.

Яка ціна нафти

Нафта Brent подешевшала на 1,63 долара або 2,24%. Сировина зупинилася на рівні 71,06 долара за барель у п'ятницю, 6 вересня. Це найнижчий рівень з грудня 2021 року. Водночас американська нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 1,48 долара або 2,14%, опустившись до 67,67 долара за барель. Вартість бренду нафти обвалилася до мінімуму з червня 2023 року.

Крім того, нафта Brent просіла в ціні за тиждень на 10%, тоді як WTI подешевшала майже на 8%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 71,06 долара за барель (- 2,24%);

Контракти WTI торгуються за ціною 67,67 долара за барель ( - 2,14%)

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.