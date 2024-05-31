Як нафта реагує на важливі сигнали з США

Нафта продовжує падати в ціні. Ринок реагує на різні сигналів із США, а також водночас очікує на рішення ОПЕК+.

Які фактори впливають на ринок нафти

У п'ятницю, 31 травня, на ринку нафти зафіксували черговий спад. На динаміку цін впливали, по-перше, сигнали від Федеральної резервної системи США. Зокрема, повідомляють, що процентні ставки можуть утримувати на високому рівні протягом довшого періоду.

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Тестом для цих очікувань стане публікація пізніше цього дня довгоочікуваного звіту по інфляції у США. З іншої сторони, ринок, який очікує на рішення ОПЕК+ щодо обсягів видобування нафти, був обтяжений несподіваним зростанням запасів бензину у США, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 81,82 долара за барель (- 0,05%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,77 долара за барель (- 0,18%).

Як змінилася вартість нафти

Нафта Brent втратила в ціні 3 центи або 0,04%. Вартість сировини знизилася до 81,83 долара за барель. Тоді як сировина West Texas Intermediate подешевшала на 10 центів або 0,13%. Американська нафта, також відома як WTI, торгується на рівні 77,81 долара за барель.