Нафта раптово почала падати в ціні: що сталося
На ринку нафти зафіксували від'ємну динаміку. Що впливає на ціну нафтових котирувань та скільки коштують барелі від Brent та WTI – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
Станом на середу, 14 вересня, ціна нафти під маркою Brent коливається на рівні 92,76 долара за барель. З початку торгового дня нафта впала в ціні на 0,44%. У порівнянні з попереднім днем сировина подешевшала на 2,18 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 87,06 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI впала в ціні на 1,73 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти втратила 0,29%.
Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 92,90 долара за барель (- 2,12 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 87,06 долара (- 1,73 долара).
Вартість нафти почала падати через занепокоєння щодо попиту на ринку, яке виникло через перспективу подальшого підвищення процентних ставок у спробі подолати зростання інфляції в Європі та США, інформує Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.