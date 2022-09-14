Нафта раптово почала падати в ціні: що сталося

На ринку нафти зафіксували від'ємну динаміку. Що впливає на ціну нафтових котирувань та скільки коштують барелі від Brent та WTI – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Станом на середу, 14 вересня, ціна нафти під маркою Brent коливається на рівні 92,76 долара за барель. З початку торгового дня нафта впала в ціні на 0,44%. У порівнянні з попереднім днем сировина подешевшала на 2,18 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 87,06 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI впала в ціні на 1,73 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти втратила 0,29%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 92,90 долара за барель (- 2,12 долара),

за барель (- 2,12 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 87,06 долара (- 1,73 долара).

Вартість нафти почала падати через занепокоєння щодо попиту на ринку, яке виникло через перспективу подальшого підвищення процентних ставок у спробі подолати зростання інфляції в Європі та США, інформує Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: