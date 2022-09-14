Нефть внезапно начала падать в цене: что произошло

На рынке нефти зафиксировали отрицательную динамику. Что влияет на цену нефтяных котировок и сколько стоит баррели от Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят самые известные марки нефти

По состоянию на среду, 14 сентября, цена нефти под маркой Brent колеблется на уровне 92,76 доллара за баррель. С начала торгового дня нефть снизилась в цене на 0,44%. По сравнению с предыдущим днем сырье подешевело на 2,18 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 87,06 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI упала в цене на 1,73 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти потеряла 0,29%.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 92,90 доллара за баррель (- 2,12 доллара),

за баррель (- 2,12 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,06 доллара (-1,73 доллара).

Стоимость нефти начала падать из-за беспокойства по поводу спроса на рынке, возникшего из-за перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в попытке преодолеть рост инфляции в Европе и США, информирует Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть: