Нефть внезапно начала падать в цене: что произошло
На рынке нефти зафиксировали отрицательную динамику. Что влияет на цену нефтяных котировок и сколько стоит баррели от Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
По состоянию на среду, 14 сентября, цена нефти под маркой Brent колеблется на уровне 92,76 доллара за баррель. С начала торгового дня нефть снизилась в цене на 0,44%. По сравнению с предыдущим днем сырье подешевело на 2,18 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 87,06 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI упала в цене на 1,73 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти потеряла 0,29%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 92,90 доллара за баррель (- 2,12 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,06 доллара (-1,73 доллара).
Стоимость нефти начала падать из-за беспокойства по поводу спроса на рынке, возникшего из-за перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в попытке преодолеть рост инфляции в Европе и США, информирует Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.