Світовий ринок нафти

У п'ятницю, 15 листопада, нафта зафіксувала черговий спад на ринку. Ціни на нафту падають на тлі сигналів з США та Китаю, які є найбільшими економіками світу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Інвестори враховують ознаки того, що попит в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі, продовжує залишатися на низькому рівні на тлі нерівномірного відновлення економіки країни. Ще один фактор впливу на ринку – це очікування меншого зниження ставок Федеральної резервної системи.

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Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent впала в ціні на 0,95 долара або на 1,13%. Сировина торгується на рівні 71,62 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 0,9 долара або на 1,3%. Цей бренд нафти наразі коштує 67,81 долара за барель.

Обидві марки нафти закінчують тиждень, фіксуючи втрати. Нафта Brent наразі впала за тиждень на 3,06%, тоді як сировина WTI зафіксувала спад на рівні 3,67%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: