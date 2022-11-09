Нафта продовжує дешевшати: до яких психологічних рівнів впали ціни

Нафтові котирування продовжують падати в ціні. Про останні новини з ринку нафти, а також зміни вартості марок Brent та WTI – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні новини про ціни на нафту

Торги у середу, 9 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 92,60 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування впали на 2,69%. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 2,51 долара.

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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 85,79 долара за барель. За день сировина втратила 3,51%. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подешевшало на 2,70 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 92,62 долара за барель (- 2,74 долара);

за барель (- 2,74 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,77 долара за барель (- 2,75 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Зниження цін на нафту триває. В середньому кожна марка подешевшала в середньому майже на 3 долари. Важливим фактором впливу стали дані щодо запасів сирої нафти у США. Обсяги резервів сировини зросли більше, ніж прогнозували.

Китай також відіграє важливу роль для ринку нафти. Нові випадки коронавірусу знову підштовхнули ціни до падіння. Річ у тому, що через це виникає занепокоєння стосовно попиту на пальне, повідомляє видання Reuters.

Прогнози від експертів:

Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору. Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів , а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.

, а у 2023 році ціна впаде до Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.

Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.