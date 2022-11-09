Нефть продолжает дешеветь: до каких психологических уровней упали цены

Нефтяные котировки продолжают падать в цене. О последних новостях с рынка нефти, а также изменениях стоимости марок Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.

Последние новости о ценах на нефть

Торги в среду, 9 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 92,60 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки упали на 2,69%. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 2,51 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 85,79 доллара за баррель. За день сырье потеряло 3,51%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подешевело на 2,70 доллара.

По данным Bloomberg , стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,62 доллара за баррель (- 2,74 доллара);

за баррель (- 2,74 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,77 доллара за баррель (- 2,75 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

Снижение цен на нефть продолжается. В среднем каждая марка подешевела в среднем почти на 3 доллара. Важным фактором влияния стали данные по запасам сырой нефти в США. Объемы резервов сырья выросли больше, чем прогнозировали.

Китай также играет немаловажную роль для рынка нефти. Новые случаи коронавируса снова подтолкнули цены к падению. Дело в том, что из-за этого возникает обеспокоенность спросом на горючее, сообщает издание Reuters.

Прогнозы от экспертов:

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов , а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.

, а в 2023 году цена упадет до Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.

Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.