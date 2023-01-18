Китай штовхає ціни на нафту до нових психологічних рівнів

Ціни на нафту продовжують зростати на ринку. Це стосується обох марок чорного золота. Китай був ключовим фактором. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 17 січня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 85,92 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,46 долара або 1,7% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 80,18 долара за барель. Від початку торгів сировина додала в ціні 0,32 долара або 0,4%, інформує Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 86,65 долара за барель (+ 2,59%);

за барель (+ 2,59%); Барель американської нафти WTI коштував 81 долар за барель (+ 1,43%).

Головні фактори впливу

Під час нестабільної торгової сесії ціни на нафту зросли завдяки новим економічним даним про Китай. Хоча ці показники є слабкими, але вони перевищили очікування щодо річного зростання ВВП країни.

Валовий внутрішній продукт країни з другою економікою світу виріс за 2022 рік на 3%, хоча прогнозували, що ця цифра складе приблизно 5,5%. Це другий найгірший результат з 1976 року.

Також важливу роль відіграла відмова Піднебесної від політики нульової терпимості до коронавірусу, адже очікують, що така динаміка сприятиме збільшенню попиту на пальне. Нагадаємо, що Китай є одним із найпотужніших експортерів нафти у світі.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: