Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов во вторник, 17 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 85,92 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,46 доллара или 1,7% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 80,18 доллара за баррель. С начала торгов сырье прибавило в цене 0,32 доллара или 0,4%, информирует Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,65 доллара за баррель (+2,59%);

за баррель (+2,59%); Баррель американской нефти WTI стоил 81 доллар за баррель (+1,43%).

Главные факторы воздействия

В ходе нестабильной торговой сессии цены на нефть выросли благодаря новым экономическим данным о Китае. Хотя или показатели слабы, но они превысили ожидания годового роста ВВП страны.

Валовой внутренний продукт страны со второй экономикой мира вырос за 2022 год на 3%, хотя прогнозировали, что эта цифра составит примерно 5,5%. Это второй худший результат с 1976 года.

Также важную роль сыграл отказ Поднебесной от политики нулевой терпимости к коронавирусу, ведь ожидают, что такая динамика будет способствовать увеличению спроса на топливо. Напомним, что Китай является одним из самых мощных экспортеров нефти в мире.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: