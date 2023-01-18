Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов во вторник, 17 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 85,92 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,46 доллара или 1,7% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 80,18 доллара за баррель. С начала торгов сырье прибавило в цене 0,32 доллара или 0,4%, информирует Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,65 доллара за баррель (+2,59%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 81 доллар за баррель (+1,43%).
Главные факторы воздействия
В ходе нестабильной торговой сессии цены на нефть выросли благодаря новым экономическим данным о Китае. Хотя или показатели слабы, но они превысили ожидания годового роста ВВП страны.
Валовой внутренний продукт страны со второй экономикой мира вырос за 2022 год на 3%, хотя прогнозировали, что эта цифра составит примерно 5,5%. Это второй худший результат с 1976 года.
Также важную роль сыграл отказ Поднебесной от политики нулевой терпимости к коронавирусу, ведь ожидают, что такая динамика будет способствовать увеличению спроса на топливо. Напомним, что Китай является одним из самых мощных экспортеров нефти в мире.
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне. 98 долларов за баррель на 2023 год.